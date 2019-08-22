«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на турнире в Риге

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Латвийской железной дороги — 4:2. Антон Ландер поразил ворота своего бывшего клуба.

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Кубок Латвийской железной дороги

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Ландер — 1 (Крунвалль), 7:17 — 1:0. Ар. Галимов — 2 (Петров), 15:05 — 1:1. Кормье — 1 (бол., Викстранд, Ожиганов), 28:37 — 1:2. Санников — 1 (Кудрявцев), 29:03 — 2:2. Фисенко — 2 (бол., Ар. Галимов, Яруллин), 44:13 — 2:3. Викстранд — 1 (Фрэттин, Азеведо), 56:38 — 2:4.

Вратари: Коновалов (58:43 — 59:37) — Рейдеборн.

Броски: 27 (14+4+9) — 41 (12+13+16).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

22 августа. Рига. «Арена Рига».