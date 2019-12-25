«Ак Барс» не может выиграть третий матч подряд. Команда уступила по буллитам «Нефтехимику»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Ак Барс». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. В серии буллитов точнее были игроки из Нижнекамска.

Казанцы не могут выиграть уже на протяжении трех матчей. А вот Нижнекамцы прервали серию из четырех поражений подряд.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рукавишников — 2 (Э. Галимов, Ли), 8:53 — 0:1. Уайт — 9, 13:49 — 1:1.

Победный буллит: Уайт.

Вратари: Барулин — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+4+8+5) — 26 (5+8+12+1).

Судьи: Кулаков, Раминг.

25 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».