Агент Светлакова рассказал о новом контракте с ЦСКА

Агент форварда ЦСКА Андрея Светлакова Александр Черных прокомментировал для «СЭ» переподписание контракта с армейским клубом. 24-летний форвард заключил новый двусторонний контракт.

— У Светлакова и раньше был двусторонний контракт. Ввиду введения нового потолка зарплат мы изменили только один пункт, касательный бонусов. Теперь их размер соответствует новым правилам лиги, — сказал Черных.

В сезоне-2019/20 Светлаков отметился 17 (5+12) очками в 41 игре регулярного сезона и провел 3 матча в плей-офф.