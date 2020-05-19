КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Агент Светлакова рассказал о новом контракте с ЦСКА

18:10
Андрей Светлаков в составе молодежной сборной России. Фото AFP
Андрей Светлаков в составе молодежной сборной России. Фото AFP
Теги:

Агент форварда ЦСКА Андрея Светлакова Александр Черных прокомментировал для «СЭ» переподписание контракта с армейским клубом. 24-летний форвард заключил новый двусторонний контракт.

— У Светлакова и раньше был двусторонний контракт. Ввиду введения нового потолка зарплат мы изменили только один пункт, касательный бонусов. Теперь их размер соответствует новым правилам лиги, — сказал Черных.

В сезоне-2019/20 Светлаков отметился 17 (5+12) очками в 41 игре регулярного сезона и провел 3 матча в плей-офф.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир