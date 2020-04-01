Агент Скабелки рассказал, почему переговоры с «Барысом» застопорились

Агент белорусского тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев в интервью vesti.kz рассказал о том, как продвигаются переговоры по новому контракту специалиста с «Барысом». По его словам, интерес к Скабелке проявляют другие клубы КХЛ.

— Есть ли продвижение по поводу контракта Скабелки с «Барысом»?

— Нет.

— С чем связана такая пауза?

— Есть несколько факторов, но, в частности, деньги вообще не при чем. Сборная? Я говорил, мое личное мнение, нереально быть тренером «Барыса» и не быть тренером сборной Казахстана. В условиях Казахстана это невозможно.

— Вы разговаривали по этому поводу с Андреем Владимировичем?

— Он это понимает.

— Но от своей позиции не хочет отступать?

— Да.

Опять же, странно читать, что «Барыс» прибавляет деньги Скабелке, а мы якобы торгуемся и выбиваем больше денег, чтобы Андрей работал. Это несправедливые суждения. Подача информации от «Барыса» интересная, нам она не очень нравится. «Барыс» один раз озвучил свои цифры, с тех пор никаких обсуждений по этому вопросу не было.

— Но «Барыс» действительно предложил Скабелке улучшенный контракт?

— Да, это правда. Но с нашей стороны не было никакого ответа по контракту, у нас даже изначально не было запроса, сколько вы заплатите. Просто они позвонили и предложили новый контракт, на этом все.

— Когда этот вопрос будет решен? Дедлайн 30 апреля или раньше?

— Думаю, что вопрос будет решен раньше. «Барысу» надо готовиться к следующему сезону и Андрею тоже надо готовиться к сезону. Поэтому ситуация должна разрешиться быстрее.

— Правда ли, что к Скабелке есть предметный интерес от «Локомотива»?

— Есть команды, который звонят и спрашивают, свободен ли Андрей. Я объясняю ситуацию: клубы говорят, если вы не остаетесь в «Барысе», мы готовы разговаривать. Интерес есть не только от «Локомотива», это несколько клубов КХЛ. Но никаких переговоров нет, просто интерес. Тот же «Локомотив» и другие команды, я знаю, что у них по три-четыре кандидата на должность главного тренера.