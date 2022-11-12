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12 ноября, 12:16

«Адмирал» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» дома обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард Артем Гареев.

«Адмирал» выиграл пятый матч подряд. Команда занимает четвертое место на Востоке с 38 очками. «Трактор» проиграл второй матч подряд и находится на восьмой строчке, имея на счету 27 очков.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Гареев — 3, 42:52 — 1:0.

Вратари: Серебряков — Проскуряков (59:00).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 24 (5+9+10) — 33 (8+13+12).

Судьи: Соин, Щенев.

12 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5090 зрителей.

Артем Гареев
КХЛ
ХК Адмирал
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