«Адмирал» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд
«Адмирал» дома обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард Артем Гареев.
«Адмирал» выиграл пятый матч подряд. Команда занимает четвертое место на Востоке с 38 очками. «Трактор» проиграл второй матч подряд и находится на восьмой строчке, имея на счету 27 очков.
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«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Гареев — 3, 42:52 — 1:0.
Вратари: Серебряков — Проскуряков (59:00).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 24 (5+9+10) — 33 (8+13+12).
Судьи: Соин, Щенев.
12 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5090 зрителей.
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