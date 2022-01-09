«Спартак» проиграл «Адмиралу» и потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед

«Адмирал» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе команды из Владивостока дубль сделал Даниил Гутик, по одному голу забили Динар Хамидуллин и Камиль Фазылзянов. У красно-белых отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и Иван Дроздов.

«Адмирал» одержал вторую победу подряд. «Спартак» проиграл вторую встречу кряду после серии из 5 побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Гутик — 1 (А.А. Шевченко, Шэн), 12:08 — 1:0. Чебыкин — 8 (Лехтеря), 28:02 — 1:1. Хамидуллин — 6 (А.А. Шевченко), 34:03 — 2:1. Фазылзянов — 1 (Калетник, Лугин), 36:01 — 3:1. Цыплаков — 4 (Дроздов, Лехтеря), 42:45 — 3:2. Гутик — 2, 49:12 — 4:2. Дроздов — 12 (буллит), 54:20 — 4:3.

Вратари: Лазушин — Красиков (58:30).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (12+12+8) — 24 (6+7+11).

Судьи: Оленин, Фатеев.

9 января. Владивосток. Фетисов Арена.