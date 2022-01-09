Гол Сетдикова принес «Сибири» победу в выездном матче с «Амуром»
12:15
«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу в матче забил форвард новосибирцев Никита Сетдиков.
«Сибирь» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 47 матчах. «Амур» идет на 9-й строчке с 45 очками в 49 играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Сетдиков — 6 (Шаров, Пьянов), 6:40 — 0:1.
Вратари: Аликин (58:18) — Сятери.
Штраф: 6 -8.
Броски: 35 (9+13+13) — 29 (16+9+4).
Судьи: Белов, Соин.
9 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 500 зрителей.
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