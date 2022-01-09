Гол Сетдикова принес «Сибири» победу в выездном матче с «Амуром»

«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в матче забил форвард новосибирцев Никита Сетдиков.

«Сибирь» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 47 матчах. «Амур» идет на 9-й строчке с 45 очками в 49 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Сетдиков — 6 (Шаров, Пьянов), 6:40 — 0:1.

Вратари: Аликин (58:18) — Сятери.

Штраф: 6 -8.

Броски: 35 (9+13+13) — 29 (16+9+4).

Судьи: Белов, Соин.

9 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 500 зрителей.