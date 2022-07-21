«Адмирал» продлил контракт с капитаном команды Шулаком

«Адмирал» объявил о продлении контракта с защитником Либором Шулаком.

Срок нового соглашения с капитаном команды не уточняется.

28-летний чех выступает за «Адмирал» с 2021 года. Хоккеист провел остаток сезона-2021/22 в шведском «Эребру» в связи с досрочным окончанием регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого команда из Владивостока не попала в плей-офф.