Канадский защитник Гилмор готов выступать за сборную Белоруссии

По данным «СЭ», защитник минского «Динамо» Джон Гилмор готов выступать за сборную Белоруссии.

Планируется, что будет запущен процесс его натурализации.

Напомним, что канадец в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Всего на счету хоккеиста 22 (5+17) очка в 88 матчах в КХЛ.

Сегодня, 21 июля, минское «Динамо» объявило о заключении контракта с Гилмором на 2 года.