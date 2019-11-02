«Адмирал» прервал победную серию «Спартака»

«Спартак» в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ уступил «Адмиралу» (3:4). Гости прервали свою 4-матчевую серию поражений и 6-матчевую победную серию красно-белых.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Федоров — 6 (Даугавиньш, Зубов), 1:12 — 1:0. Глазачев — 8 (Дьяков), 1:49 — 1:1. Осипов — 2 (Вихарев, Мищенко), 23:54 — 1:2. Котляревский — 2 (Аркалов, Кокарев), 34:20 — 2:2. Даугавиньш — 4 (Рылов, Зубов), 35:07 — 3:2. А. Стрельцов — 1 (Альмквист, Юнг), 46:11 — 3:3. Вихарев — 9 (бол., Лалонд, Бакош), 49:01 — 3:4.

Вратари: Гудачек (58:39) — Красоткин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (9+12+10) — 36 (11+11+14).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

2 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

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