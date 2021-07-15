Спортивный юрист Илья Чичеров высказался о дисквалификации бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова после завершения его профессиональной карьеры.

«Это решение было вынесено РУСАДА, поскольку Федерация хоккея России (ФХР) передала этой организации часть полномочий по вынесению решений по антидопинговым спорам, — приводит слова Чичерова «Газета.Ru». — И действительно, формально есть основания для того, чтобы спортсмена — теперь уже тренера — дисквалифицировать. Он должен был уведомить РУСАДА о завершении карьеры, чтобы к нему больше не приходили инспекции допинг-контроля. Он набрал слишком много нарушений и получил дисквалификацию, соответственно в этот срок он не может заниматься и тренерским ремеслом.

Обжалование возможно в Национальном центре спортивного арбитража — это российский спортивный суд, не очень давно созданный. Но не могу сказать, насколько хорошие перспективы, потому что решение уже есть. Обычное наказание — два года. Но в его положение вошли и дали всего полтора года. Не знаю, какие еще возможны варианты. Иногда бывает, что юристы могут что-то интересное придумать. Но стандарт по такому нарушению — два года. И в срок наказания он не может заниматься никакой деятельностью, связанной с хоккеем».

Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года. Последним клубом игрока стал ярославский «Локомотив».

12 июля в РУСАДА заявили, что Марков дисквалифицирован после четырех предупреждений о пропуске допинг-теста. Представители допинг-контроля приходили к игроку уже после того, как тот завершил карьеру. Он оставался в списке РУСАДА, поскольку не подавал официальную бумагу об уходе из хоккея. Из-за дисквалификации 42-летний Марков не может работать тренером «Витязя».