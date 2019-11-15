«Адмирал» обыграл «Йокерит», на счету Бакоша хет-трик

«Адмирал» победил «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2 Б. Все три шайбы владивостокцев — на счету Мартина Бакоша. Форвард сделал дубль с игры и забросил победный буллит.

«Адмирал» занимает восьмое место на «Востоке», «Йокерит» идет седьмым на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Оксанен — 3 (Лехтонен, Пильстрем), 9:04 — 0:1. Бакош — 7 (мен., Юнг), 12:09 — 1:1. Леписто — 1 (Хаапала), 26:00 — 1:2. Бакош — 8 (бол., Юнг), 37:08 — 2:2.

Победный буллит: Бакош.

Вратари: Олкинуора — А. Ниеми.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (6+10+7+4) — 31 (13+8+9+1).

Судьи: Гофман, Соин.

15 ноября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».