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Шайба Чебыкина и три очка Шипачева принесли московскому «Динамо» победу над «Адмиралом»

14:50
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Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Автором победной шайбы в концовке третьего периода стал Николай Чебыкин. Дубль у «Динамо» оформил Дмитрий Рашевский, три очка набрал Вадим Шипачев (1+2). Две шайбы у «Адмирала» забросил Марк Верба.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо М» (Москва) — 3:5 (1:0, 1:1, 1:4)

Голы: Вяч. Ушенин — 2 (бол., Вл. Ушенин, Мозик), 18:49 — 1:0. Рашевский — 3 (Клинкхаммер, Бойков), 21:09 — 1:1. Верба — 2 (Кестнер, Меньшиков), 29:30 — 2:1. Галиев — 3 (Шипачев), 47:15 — 2:2. Рашевский — 4 (бол., Шипачев), 50:16 — 2:3. Верба — 3 (Фазылзянов, Обидин), 57:16 — 3:3. Чебыкин — 5 (Игумнов, Сергеев), 58:49 — 3:4. Шипачев — 7 (п.в., Клинкхаммер, Миронов), 59:49 — 3:5.

Вратари: Налимов (59:14 — 59:49) — Бочаров.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (13+7+9) — 40 (8+16+16).

Судьи: Букин, Фатеев.

14 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.

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Александр Кравченко все материалы автора

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