Амиров: «Буду делать все, чтобы восстановиться и вернуться в состав «Салавата Юлаева»
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал о восстановлении после травмы. Форвард приступил к тренировкам с основной группой уфимского клуба.
«Как прошел процесс реабилитации после травмы? В принципе, хорошо. Фактически, восстановился уже — нет болевых ощущений. Работаем с докторами, с тренером по физической подготовке. Вышел на лед, настрой — только боевой.
Помог ли выезд с командой? Да, конечно, помогло. Я как раз там начал тренироваться, на «земле» потихоньку, велосипед. Вместе с доктором следил за давлением, за всеми показателями, поэтому очень помогло. Как раз там начался период реабилитации.
Конечно, приятно вернуться в основной состав, тренироваться с командой. После тренировки уже отдельно работали с Михаилом Васильевым над завершением, над техникой броска, над передачами. Надо вспомнить все, потому что немного потерял кондиции. В конце «физика» — побегали.
Домашние игры? Не знаю насчет того, выйду ли или нет. Это решат доктор и тренерский штаб. Но я буду делать все, что от меня зависит: восстанавливаться и готовиться. Сделаю все, что мне скажут», — цитирует Амирова официальный сайт клуба.
Ранее Амиров сломал ключицу. Из-за этой травмы форвард выбыл на месяц.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/rodion-amirov-budu-delat-vsyo-chtoby-skoree-vernutsya-na-igry/
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