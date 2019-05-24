Адам Рейдеборн: "Ак Барс" – это топ-клуб КХЛ"

Новичок "Ак Барса" вратарь Адам Рейдеборн заявил, что уже какое-то время уже обдумывал переезд в КХЛ. Сегодня казанский клуб объявил о подписании контракта с 27-летним шведом – лучшим голкипером шведской хоккейной лиги двух последних сезонов.

– Я очень рад возможности перехода в "Ак Барс", это топ-клуб КХЛ, команда, умеющая побеждать, – приводит официальный сайт казанцев слова голкипера. – Я довольно давно играл в шведской лиге, неплохо провел последние два сезона и какое-то время уже обдумывал переезд в КХЛ, поэтому приглашение "Ак Барса" принял легко. Антон Ландер всегда хорошо отзывался о Казани и "Ак Барсе", многие хвалят условия работы в клубе, арену и базу.

Понимаю, что в "Ак Барсе" нужно бороться за место в основном составе, для этого необходимо работать. Будет непросто, в клубе два российских вратаря, оба имеют хороший опыт игры в КХЛ, но я готов к борьбе. Мне хочется развиваться, становиться лучше и выигрывать матчи с "Ак Барсом".

"Ак Барс" подписал контракт с лучшим вратарем шведской лиги двух последних сезонов