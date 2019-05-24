"Ак Барс" подписал контракт с лучшим вратарем шведской лиги двух последних сезонов

Вратарь Адам Рейдеборн стал игроком "Ак Барса", информирует официальный сайт казанцев. Соглашение с 27-летним шведом рассчитано до конца сезона-2019/20.

В прошлом сезоне Рейдеборн провел 57 матчей в составе "Юргордена", в которых отразил 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,08, три встречи вратарь провел на ноль.

Рейдеборн выступал за команды "Альмтуна" (2010-2012), МОДО (2014-2015), "Тимра" (2014-2015), "Юргорден" (2012-2019). Рейдеборн – серебряный призер Шведской хоккейной лиги (2019), лучший вратарь Шведской хоккейной лиги (2018, 2019).

Адам Рейдеборн: "Ак Барс" – это топ-клуб КХЛ"

Отличные новости под конец недели! Адам Рейдеборн перешёл в «Ак Барс»! ⚡️⚡️⚡️

Контракт с шведским вратарём рассчитан на один год. Подробности перехода и комментарии нового голкипера, генерального менеджера Рафика Якубова и тренера вратарей Ари Мойсанена 👉 https://t.co/kputoL45gg pic.twitter.com/Orz1rh7AMW — ХК Ак Барс (@hcakbars) 24 мая 2019 г.

– В межсезонье совместно с тренерским штабом мы пришли к решению о приглашении в команду иностранного игрока для усиления вратарской позиции, – заявил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов. – После тщательного рассмотрения всех вариантов на рынке мы выбрали Адама Рейдеборна – лучшего вратаря шведского чемпионата двух последних лет. Мы внимательно изучили карьеру Адама, и главная ее особенность – постоянное развитие, год за годом он показывал прогресс. При этом вратарю только 27 лет, значит, все лучшие матчи у него еще впереди.

Главный тренер и тренеры вратарей поддержали эту кандидатуру. В новом сезоне мы видим вратарскую бригаду в следующем составе: Эмиль Гарипов, Адам Рейдеборн, Тимур Билялов.

– Адам хорошо читает игру, он умеет правильно двигаться в воротах, не торопится и всегда проявляет терпение в игровых ситуациях – это стартовые позиции, которые мы постараемся развить, – отметил тренер вратарей "Ак Барса" Ари Мойсанен. – Считаем, что Рейдеборн может стать еще лучше в "Ак Барсе", при этом сохранив свои характеристики прошлых лет и быть в топе вратарей уже нашей лиги.

Для "Ак Барса" были важны и личные качества игрока. До подписания контракта мы переговорили с множеством его бывших тренеров и партнеров и сделали вывод, что Адам сможет вписаться в команду и сработаться с нашей вратарской бригадой. Клуб рассчитывает на хороший тандем вратарей в новом сезоне.

Задача любого вратаря в "Ак Барсе" – отбивать шайбы и выигрывать, каждому в бригаде будет предоставлена возможность показать свои лучшие стороны. Рано или поздно мы поймем, кто будет первым номером команды в важнейших матчах, но сейчас гарантий нет ни у кого. Мы считаем, что нынешний состав вратарей в системе клуба соответствует его задачам.