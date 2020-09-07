9 лет назад в авиакатастрофе разбилась хоккейная команда «Локомотив»

7 сентября 2020 года исполняется 9 лет со дня, когда в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штат «Локомотива». Из 45 человек, которые были в самолете, выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.

Как позже установили эксперты, катастрофа произошла из-за неумышленного нажатия на тормоза пилотами во время взлета. Самолет, проехав по взлетной полосе более 2,5 км, выкатился за ее пределы и, оторвавшись от земли, сбил курсовой маяк, после чего упал в русло реки Туношонка, развалился на части и загорелся.

Помимо нарушений в работе членов экипажа при взлете установлено, что экипаж был допущен к выполнению рейса сотрудниками, эксплуатировавшей воздушное судно авиакомпании «Як Сервис» с грубейшими нарушениями правил безопасности.

Ярославская команда направлялась на первый матч четвертого сезона КХЛ. Игра должна была состояться 8 сентября в Минске.

Возрожденный «Локомотив» был вынужден провести один сезон в ВХЛ, после чего команда вернулась в КХЛ.

В годовщину трагедии в КХЛ традиционно отмечается день памяти погибшей команды. Несколько лет 7 сентября в лиге матчи вообще не проводились. Теперь во время игр в память о трагических событиях под Ярославлем клубы лиги в этот день проводят специальные акции.

Авиакатастрофа «Локомотива»: боль, которую невозможно забыть