Евгений Медведев: "Морозов, Зарипов и Никулин заслужили прощальный матч в Казани"

Бывший защитник "Ак Барса" Евгений Медведев, подписавший контракт с "Филадельфией", рассказал, что расставание с казанским клубом прошло нормально. 32-летний россиянин также выразил надежду, что в Казани организуют прощальный матч для Алексея Морозова, Даниса Зарипова и Ильи Никулина.

- Как-то удивительно легко "Ак Барс" расстается с российскими хоккеистами, которые долгие годы служили клубу верой и правдой, делали его законодателем мод в КХЛ. Тихо ушли Морозов, Зарипов, вот теперь – Никулин и Медведев…

- Отвечу за себя. Расстаюсь с "Ак Барсом" абсолютно нормально. Попрощался со всеми игроками, с менеджерами, не увидел разве что тренерский штаб, который в отпуске.

Если же говорить об Алексее Морозове, Данисе Зарипове и Илье Никулине, то вот они, считаю, заслужили прощальный матч в Казани или какие-то красивые проводы. Все-таки именно благодаря этим ребятам Казань выиграла титулы, стала хоккейной столицей. Думаю, поезд еще не ушел, что-то в республике придумают.

- В стиле сборной России, которая на последнем Кубке Первого канала в Сочи устроила Морозову торжественную церемонию?

- Все верно. В сборной все очень хорошо продумали, а во время круга почета многие зрители, видел, даже плакали. Расчувствовался и сам Алексей, а также мы, его многолетние партнеры во главе с Данисом Зариповым. В общем, спасибо сборной за такие достойные проводы своего капитана. (Игорь ЛАРИН)

Полностью интервью Медведева - в ближайшее время в "СЭ"