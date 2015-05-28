Евгений Медведев: "Морозов, Зарипов и Никулин заслужили прощальный матч в Казани"
Бывший защитник "Ак Барса" Евгений Медведев, подписавший контракт с "Филадельфией", рассказал, что расставание с казанским клубом прошло нормально. 32-летний россиянин также выразил надежду, что в Казани организуют прощальный матч для Алексея Морозова, Даниса Зарипова и Ильи Никулина.
- Как-то удивительно легко "Ак Барс" расстается с российскими хоккеистами, которые долгие годы служили клубу верой и правдой, делали его законодателем мод в КХЛ. Тихо ушли Морозов, Зарипов, вот теперь – Никулин и Медведев…
- Отвечу за себя. Расстаюсь с "Ак Барсом" абсолютно нормально. Попрощался со всеми игроками, с менеджерами, не увидел разве что тренерский штаб, который в отпуске.
Если же говорить об Алексее Морозове, Данисе Зарипове и Илье Никулине, то вот они, считаю, заслужили прощальный матч в Казани или какие-то красивые проводы. Все-таки именно благодаря этим ребятам Казань выиграла титулы, стала хоккейной столицей. Думаю, поезд еще не ушел, что-то в республике придумают.
- В стиле сборной России, которая на последнем Кубке Первого канала в Сочи устроила Морозову торжественную церемонию?
- Все верно. В сборной все очень хорошо продумали, а во время круга почета многие зрители, видел, даже плакали. Расчувствовался и сам Алексей, а также мы, его многолетние партнеры во главе с Данисом Зариповым. В общем, спасибо сборной за такие достойные проводы своего капитана. (Игорь ЛАРИН)
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