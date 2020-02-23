8:0! «Нефтехимик» уничтожил «Амур»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Нефтехимик». Команда из Хабаровска на своем льду уступила с сокрушительным счетом — 0:8.

Хет-триком отметился нападающий «Нефтехимика» Йонас Энлунд, дубль сделал защитник Дамир Шарипзянов.

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«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

Голы: Хафизов — 2 (Шарифьянов, Бикмуллин), 7:37 — 0:1. Энлунд — 10 (Хайруллин), 23:19 — 0:2. Энлунд — 11, 32:55 — 0:3. Энлунд — 12 (бол., Шарипзянов, Хайруллин), 34:34 — 0:4. Митчелл — 16 (Сергеев), 38:57 — 0:5. Шарипзянов — 4, 51:00 — 0:6. Сергеев — 2 (бол., Семенов, Бикмуллин), 52:13 — 0:7. Шарипзянов — 5, 52:25 — 0:8.

Вратари: Аликин — Шарыченков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (10+8+7) — 46 (16+13+17).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

23 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена». 7100 зрителей.