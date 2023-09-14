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Сегодня, 21:30

756 очков за карьеру! Шипачев повторил рекорд Мозякина

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев ассистировал Дмитрию Кагарлицкому в матче против «Салавата Юлаева» и набрал 756-е очко в матчах регулярного чемпионата КХЛ.
36-летний форвард повторил рекорд лиги, который принадлежал Сергею Мозякину. Правда, экс-нападающий «Атланта» и «Магнитки» сохраняет лидерство за счет большего количества заброшенных шайб и меньшего количества игр.
В топ-10 также входят еще два игрока казанского клуба. Александр Радулов только по количеству голов уступает замыкающему тройку лучших Данису Зарипову, а Дмитрий Кагарлицкий идет шестым, отставая от занимающего пятое место Найджела Доуса на 66 очков.

Лучшие бомбардиры регулярных чемпионатов КХЛ

Игрок Клубы И Г П О
Сергей Мозякин Атлант, Металлург Мг 685 351 405 756
Вадим Шипачев Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс 768 239 517 756
Данис Зарипов Ак Барс, Металлург Мг 663 235 322 557
Александр Радулов Салават Юлаев, ЦСКА, Ак Барс 459 196 361 557
Найджел Доус Барыс, Автомобилист, Ак Барс 543 267 238 505
Дмитрий Кагарлицкий Атлант, Металлург Нк, Донбасс, Северсталь, Динамо М, СКА, Ак Барс 630 158 281 439
Сергей Широков ЦСКА, Авангарл, СКА, Спартак, Автомобилист 634 194 241 435
Мэтт Эллисон Динамо Р, ХК МВД, Торпедо, Медвешчак, Динамо Мн, Металлург Мг 539 179 255 434
Никита Гусев ЦСКА, Амур, Югра, СКА, Динамо М 465 155 271 426
Брэндон Боченски
Барыс
 412 169 237 406
Вадим Шипачев
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Спартак 6 4 2 8
3 Динамо М 6 4 2 8
4 Куньлунь РС 7 4 3 8
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 5 2 3 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
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19.09
14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 4 : 3 ОТ
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 2
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 3 : 2 ОТ
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 3 : 2
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 4 : 2
14.09 19:00
Витязь – Спартак
 1 : 4
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
 5 : 2
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