ЦСКА обыграл «Сочи» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по дублю сделал Кирилл Капризов и Сергей Толчинский.

ЦСКА набрал 65 оков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. У «Сочи» 41 очко и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — ЦСКА — 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)

Голы: Секач — 11 (бол., Киселевич, Окулов), 19:47 — 0:1. Шмелев — 12 (мен., Абросимов, Мосалев), 21:11 — 1:1. Окулов — 11 (бол., Марченко, Киселевич), 31:01 — 1:2. Толчинский — 5 (бол., Нестеров, Капризов), 32:23 — 1:3. Капризов — 18 (Науменков, Светлаков), 48:32 — 1:4. Вей — 12 (Науменков, Светлаков), 50:55 — 1:5. Толчинский — 6 (Слепышев, Светлаков), 54:09 — 1:6. Капризов — 19 (бол., Слепышев, Вей), 55:54 — 1:7.

Вратари: Налимов (Проскуряков, 49:23) — Сорокин.

Штраф: 33 — 6.

Броски: 21 (7+8+6) — 29 (7+9+13).

Судьи: Белов, Цыплаков.

4 января. Сочи. ДС «Большой». 11786 зрителей.