39-летний Еременко продлил контракт с "Динамо"

Вратарь Александр Еременко подписал новый контракт с московским "Динамо". 39-летний голкипер в сезоне-2018/19 провел 36 игр за бело-голубых, одержав 16 побед. В феврале он побил рекорд Владимира Мышкина по числу игр за "Динамо" среди вратарей (390). Цвета команды он защищал с 2001 по 2005-й и с 2011 года.

– Очень рад продлить контракт с клубом! – цитирует официальный сайт "Динамо" Еременко. – Важно, что я не просто остался в "Динамо", а именно в качестве игрока. Счастлив, что я все еще нужен команде. Это придает новые силы, чтобы добиваться новых побед. Верю, что нас ждет яркий сезон.

– После вылета клуба из розыгрыша Кубка Гагарина очень многие отправляли вас на заслуженный отдых. Как вы к этому относитесь?

– Любые высказывания мотивируют и дают новые силы. Всегда нужно выходить на лед и доказывать, прежде всего, самому себе. Критика это неприятно, но я к ней готов. Безусловно, после некоторых высказываний в дополнительной мотивации не нуждаюсь.

– Сможете ли вы составить конкуренцию в новом сезоне более молодым коллегам по цеху?

– Неоднократно говорил и повторюсь, что для меня нет такого понятия, как первый или второй вратарь. В команде должно быть два-три голкипера, которые готовы в любой момент выйти на лед. Здоровая конкуренция – путь к развитию. Помимо этого постараюсь передать опыт молодым ребятам. На каждой тренировке и в каждой игре необходимо работать на максимуме. Ведь каждый сезон для меня может стать последним в большом хоккее.