16-летний форвард Мичков попал в заявку СКА на матч против «Северстали»

СКА объявил состав на первую игру сезона-2021/22 против «Северстали».

В заявку команды из Санкт-Петербурга попал 16-летний нападающий Матвей Мичков. Форвард заявлен на игру в качестве 13-го нападающего под номером 39. Таким образом, хоккеист может дебютировать в КХЛ в случае появления на льду.

Боевой состав на первый матч нового сезона.

Вперед, наш СКА! pic.twitter.com/9OP8zq5ZaF — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 2, 2021

Мичков дебютировал за СКА 24 августа на предсезонном турнире имени Николая Пучкова, отметившись заброшенной шайбой в матче с «Сочи» (4:1). Форвард является победителем зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Также он побил рекорд Никиты Кучерова по голам среди хоккеистов в возрасте до 17 лет в Молодежной хоккейной лиге и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, набрав 56 очков по системе «гол+пас» (38+18).