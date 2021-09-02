Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

16-летний форвард Мичков попал в заявку СКА на матч против «Северстали»

18:34
Теги:

СКА объявил состав на первую игру сезона-2021/22 против «Северстали».

В заявку команды из Санкт-Петербурга попал 16-летний нападающий Матвей Мичков. Форвард заявлен на игру в качестве 13-го нападающего под номером 39. Таким образом, хоккеист может дебютировать в КХЛ в случае появления на льду.

Мичков дебютировал за СКА 24 августа на предсезонном турнире имени Николая Пучкова, отметившись заброшенной шайбой в матче с «Сочи» (4:1). Форвард является победителем зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Также он побил рекорд Никиты Кучерова по голам среди хоккеистов в возрасте до 17 лет в Молодежной хоккейной лиге и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, набрав 56 очков по системе «гол+пас» (38+18).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Невероятный вечер Роналду: победный дубль, мировой рекорд, незабитый пенальти и несостоявшееся удаление
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей
«Хорваты сейчас плохие. Но почему Карпин не выпустил Смолова? Это же наша пушка». Мнение Орлова
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд