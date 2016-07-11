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Самвел Мнацян: "Надо будет подраться с Рыспаевым - подеремся"

11 июля 2016, 17:54
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Защитник "Адмирала" Самвел Мнацян в интервью клубной пресс-службе отметил, что не боится драки с нападающим "Барыса" Дамиром Рыспаевым. Форвард казахстанского клуба известен частыми драками на льду.

– Надо будет – подеремся, – сказал Мнацян. – Все зависит от того: скажет Рыспаеву Назаров драться или нет. У нас-то нет цели вывести Рыспаева из игры.

Дополнительная информация:

http://hcadmiral.ru/news/8166/

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