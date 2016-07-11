Самвел Мнацян: "Надо будет подраться с Рыспаевым - подеремся"

Защитник "Адмирала" Самвел Мнацян в интервью клубной пресс-службе отметил, что не боится драки с нападающим "Барыса" Дамиром Рыспаевым. Форвард казахстанского клуба известен частыми драками на льду.

– Надо будет – подеремся, – сказал Мнацян. – Все зависит от того: скажет Рыспаеву Назаров драться или нет. У нас-то нет цели вывести Рыспаева из игры.