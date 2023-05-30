Праздник гандбола продолжается! У девушек будет решающий «золотой» матч

«Ростов-Дон» смог сравнять счет в серии.

OLIMPBET Суперлига. Женщины

Финал. Второй матч

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 27:26 (13:14)

Счет в серии: 1-1



Серия за третье место. Второй матч

«Звезда» — «Лада» — 33:32 (21:16)

Счет в серии: 2-0

В мужской OLIMPBET Суперлиге впервые в современной истории клуба чемпионом стал ЦСКА. Армейским же девушкам к большим победам не привыкать — два года назад они уже завоевывали титул. А в нынешнем сезоне появился шанс на красивую двойную победу для столичного гандбола, только вот женский ЦСКА как минимум отложил празднование до третьего матча. Точнее, после того, как «Ростов-Дон» сравнял счет в серии, судьба чемпионства будет решаться в последней игре.

«Ростов-Дон» продлил сезон

В Ростов-на-Дону москвички ехали с уверенностью в своих силах, правом на ошибку, но в то же время и огромным желанием завершить серию максимально быстро. Оттягивать до третьего матча в Москве было рискованно, ведь во встречах этих двух команд всегда все решают нюансы и мгновения. Так в первом матче по счету победа ЦСКА выглядела уверенной (32:28), на самом же деле решающий рывок к победе москвички дома совершили только за пять минут до конца игры. Весь матч инициатива переходила из стороны в сторону. То же самое можно сказать и про ответную игру. Начало было определенно за гостями. К исходу первых десяти минут ЦСКА повел с преимуществом в четыре мяча, и многие действительно начали задумываться о церемонии награждения по итогам встречи...

Но если кто так и подумал, то этот человек явно не смотрел сражения между «Ростов-Доном» и ЦСКА ранее. Дома «южане» уступать не собирались. Они быстро выровняли игру и, хотя ушли на перерыв, уступая один мяч, по энергии и движению в концовке первого тайма смотрелись уже предпочтительнее. К тому же по сравнению с предыдущей игрой в заявке ЦСКА не было одного из лидеров команды левой полусредней Елены Михайличенко. Гандболистка подвернула голеностоп на тренировке, что повлияло как на глубину состава гостей, так и на атакующий потенциал. На практике «Ростов-Дону» удалось реализовать свое преимущество во втором тайме. Три безответных мяча от Юлии Манагаровой подряд помогли хозяевам оторваться с преимуществом четыре мяча. И пусть стараниями Альбины Мурзалиевой и Юлии Баевой армейцы сократили отставание до минимума, но не больше.

«Звезда» оформила бронзу

И все же 26-й мяч ЦСКА Виктория Шамановская отправила в сетку на исходе 56-й минуты. И трех минут не то что в гандболе, в любом виде спорта более чем достаточно для того, чтобы отыграться. Трудно сказать, чего не хватило ЦСКА в концовке и что это было — самоотверженная игра «Ростов-Дона» и голкипера Анастасии Казьменко, либо грубые ошибки в атаке от армейцев. Факт теперь лишь в том, что чемпион России в женской OLIMPBET Суперлиге определится теперь только 4 июня в Москве. Руководство ростовского клуба в любом случае собиралось проводить церемонию закрытия, так как этот матч для дончанок при любых раскладах — последний домашний в сезоне. Несколько игроков клуба объявили о завершении карьеры и трогательно попрощались со зрителями. Но кто знает, может, приятный повод встретиться с фанатами у этого состава «Ростов-Дона» еще будет?

Обладатель бронзы в свою очередь известен уже сейчас. Третье место завоевала «Звезда». Подмосковная команда могла сейчас играть и в финале, уступив «Ростов-Дону» только в концовке. Но у подопечных Алексея Гумянова получилось красиво закрыть сезон. После уверенного успеха дома «Звезда» в Тольятти ехала только за победой. Оттягивать решение задачи девушки не привыкли, уже в начале показав, кто в серии фаворит.

«Звезда» традиционно забивала голы в скоростных атаках, и в первом тайме эта тактика работала почти бесперебойно. Левые полусредние Наталья Никитина и Снежанна Вертушкова смело раз за разом обыгрывали оппонентов. Разыгрывающий Надежда Осипова вовремя снабжала партнеров передачами, не забывая и сама угрожать воротам. Во втором тайме «Лада» пришла в себя усилиями разыгрывающей Валерии Кирдяшевой. Ее итоговые 16 мячей впечатляют, однако с командной игрой у тольяттинок были проблемы — от того и закономерное второе поражение.