Заявка на реванш. «Ростов-Дон» одержал важную победу над ЦСКА

Что мы увидели в первом круге женской OLIMPBET Суперлиги.

В женском чемпионате России пролетела уже половина первого этапа — стартовый круг прошел на одном дыхании. Только недавно ЦСКА и «Лада» открывали Сибирь матчем за Суперкубок в Кемерове, а уже пришло время подводить первые итоги.

И отличным поводом для размышлений стал центральный матч всей осени, в котором «Ростов-Дон» принимал действующего чемпиона страны ЦСКА. Две ведущих команды в очной борьбе должны были рассчитаться на первую-вторую, ведь к 11-му туру они подошли с равными показателями.

Безупречных нет

Кстати, долгое время в OLIMPBET Суперлиге сохранялось троевластие — победы синхронно штамповали ЦСКА, «Ростов-Дон» и «Лада». И болельщики считали дни до встреч фаворитов друг с другом. А когда это время пришло, волжанок попросили подвинуться.

Команда из Тольятти, которую летом возглавил белорусский тренер Дмитрий Тихон, выглядит очень перспективно. Но задача удачно сыграть подряд с «Ростов-Доном» и ЦСКА, причем на выезде и с разницей в пять дней, выглядит нерешаемой для любого клуба. Сначала «Лада» почти весь матч догоняла, да так и не догнала ростовский коллектив, а затем устроила атакующий карнавал в Москве, где забила ЦСКА 34 мяча, а в свои ворота получила 40. Совсем скоро мы увидим и «выход на бис» — теперь уже «Лада» примет конкурентов и проведет два подряд топ-матча в Тольятти.

Впрочем, если вы подумали, что к очной битве «Ростов-Дон» и ЦСКА подошли, не зная поражений, то это вовсе не так. Причем чемпионки из лидирующего трио оступились первыми — красно-синие в начале октября впервые в истории проиграли «Кубани» — 31:32. В той встрече настоящий бенефис устроила олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте — лидер «Кубани» была очень хороша. «Ростов-Дон» же уже после победы над «Ладой» неудачно съездил в Астрахань — в этой встрече героем стала белорусская линейная «Астраханочки» Ирина Шинкарук. Как и Жилинскайте, она добралась до десятка заброшенных мячей.

Словом, безупречных в чемпионате нет, и это прекрасно — если нет ошибок, нет и интриги. Преуспеет тот, кто первым сделает правильные выводы. Именно в таком ключе можно было рассматривать встречу лидеров.

Гандболистки команды «Ростов-Дон». Фото ЖГК «Ростов-Дон»

Промежуточный триумф

Первый раунд соперничества, которое обещает растянуться до финальной серии чемпионата, остался за «Ростов-Доном». Хозяйки площадки при аншлаге решили не щекотать нервы поклонников и начали с места в карьер. Уже освоившаяся в роли лидера южанок Валерия Кирдяшева открыла счет, и «Ростов-Дон» сразу же начал отрываться в счете. У ЦСКА же не ладилось ни в атаке, где за половину тайма чемпионки забили всего два мяча с игры, ни в обороне, чем была очень недовольна тренер Ольга Акопян.

9:3 в пользу «Ростов-Дона» к середине тайма и «+5» к перерыву. У хозяек шикарно выглядела вратарь Анастасия Лагина, тогда как красно-синие вынуждены были еще до перерыва поднять со скамейки получившую накануне игры микротравму Эвелину Аношкину. Если бы не усилия Натальи Чигириновой, дела ЦСКА были бы совсем плохи.

Впрочем, Акопян удалось перестроить игру и расшевелить подопечных. Шикарный второй тайм, в отличие от первого, провела Елена Михайличенко, ставшая злым гением «Ростов-Дона». И преимущество хозяек начало таять. Хотя по-прежнему тащила Лагина, а еще без промаха реализовывала пенальти Кристина Кожокарь — восемь из восьми. Ростовчанки сыграли по счету и не подпустили ЦСКА на расстояние атаки, 26:24.

— Горжусь девчонками и тем, что они дотерпели до конца, — сказала после матча тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова. — Будем работать дальше. Чемпионат длинный. С ЦСКА мы еще не раз встретимся. Конечно, после поражения от «Астраханочки» для нас было важно показать такую игру дома.

Теперь все мы будем ждать второй встречи этих команд в Москве в середине января. Впрочем, сбрасывать со счетов «Ладу» тоже не стоит, да и «Астраханочка» в турнирной таблице недалеко. А вот кто стал настоящим возмутителем спокойствия, так это «Черноморочка». Дебютантки элитного дивизиона пока проиграли только трем лидерам, а еще не раз показывали характер в нервных концовках. Самый свежий пример — команда из Новороссийска отыграла отставание «-5» и спасла ничью в Астрахани. Если ей удастся сохранить темп и попасть в топ-6 по итогам первого этапа, это будет сенсация.