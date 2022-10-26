Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?

Сильное решение Федерации гандбола России.

Федерация гандбола России приняла жесткое и бесповоротное решение в отношении клуба «Донские казаки — ЮФУ» из Таганрога — он исключен из всех внутрироссийских соревнований, все текущие результаты сезона аннулированы. Что стало поводом для такой чистки?

Суды и задолженности

Клуб из Таганрога по меркам российского гандбола далеко не последний и один из самых заметных. В прошлом сезоне «казаки» заняли шестое место. В этом шли на низком 11-м и предпоследнем, но запомнились скорее другим случаем — игрок команды Александр Синицын якобы поучаствовал в драке в белорусском баре после товарищеского турнира, причем известно об этом стало лишь через неделю после инцидента — непонятно, чем в этот момент занимался работодатель.

Впрочем, как утверждает руководство федерации, причина в другом. Причем она явно веская — результат голосования по исключению был единогласным.

Лев Воронин, олимпийский чемпион и чемпион мира и генеральный директор Федерации гандбола России, рассказал о серьезных проблемах в клубе и переходе на «серые» схемы.

— Если опираться исключительно на факты, то только в период с 26 сентября по 17 октября 2022 года комиссией по организации и проведению соревнований было вынесено шесть решений о предоставлении статуса «игрок без контракта» гандболистам клуба из Таганрога. В ходе расследования было выявлено, что клуб систематически нарушает права игроков, задерживает выплату заработной платы, не выплачивает страховые взносы. Есть информация, что часть платежей вообще производится «в конверте», то есть с карты одного физического лица на карту другого физического лица, — цитирует Воронина сайт ФГР.

Кроме того, в отношении двух игроков, Юрия Сергеева и Дмитрия Чистобаева, суды уже установили нарушения трудовых прав, дела еще двоих рассматриваются в данный момент. «К сожалению, у ФГР не осталось никаких вариантов для спасения команды из Таганрога, потому что система управления клуба «Донские казаки — ЮФУ» не выдерживает никакой критики», — констатировал Воронин.

Гандболисты «Донских казаков». ГК «Донские казаки — ЮФУ»

Белорусский случай как лакмусовая бумажка

Президент ФГР Сергей Шишкарев обратил внимание, что инцидент в Белоруссии также повлиял ни имидж клуба.

— Лично я и ФГР содействовали клубу «Донские казаки — ЮФУ» в решении многих вопросов, всегда старались помочь, насколько это было возможно. Но в последнее время ситуация в клубе стала абсолютно неуправляемой и неконтролируемой. Заявления игроков о задолженностях перед ними посыпались одно за другим, и остановить этот поток руководители не смогли. Более того, около двух недель назад на мое имя поступило письмо за подписью председателя попечительского совета клуба Константина Цыбенко с безосновательными и абсурдными обвинениями в адрес сотрудников ФГР. Коллеги из «Донских казаков — ЮФУ» перешли на язык клеветы и попытались переложить ответственность с больной головы на здоровую.

Теперь Шишкарев говорит о возможном обращении в судебные органы в рамках защиты чести и достоинства деловой репутации ФГР.

— Не будем забывать и об инциденте с игроком таганрогской команды Александром Синицыным, осужденным в Бресте за хулиганство. Понятно, что основная часть вины лежит на спортсмене, но при этом руководство клуба в течение недели не посчитало нужным сообщить федерации о случившемся, упустив время для оперативных действий, — отметил руководитель российского гандбола.

По информации «СЭ», проблемы с финансированием у «Донских казаков» были и в предыдущих сезонах, и в федерации клуб постоянно «создавал определенную головную боль», говорит источник, знакомый с ситуацией. А письма за подписью генерального директора Евгения Семака с недавних пор приходили, несмотря на его отъезд из Таганрога. Теперь, судя по всему, если клуб хочет жить, ему придется начинать заново — с первой лиги и нового юридического лица. Что-то подобное периодически происходит и в нашем футболе — «Тамбов», который еще недавно играл в премьер-лиге, вскоре был расформирован, признан банкротом, а бывший директор клуба Павел Худяков провел почти год в СИЗО, а затем попал под домашний арест.

В разговоре с «СЭ» Воронин уточнил, что проблемы с финансами есть у разных клубов в России, но ни один из них не допустил такого количества нарушений регламента и того, чтобы столько спортсменов судились с работодателем и добивались предоставления статуса «игрок без контракта». Что касается правил вылета и добавления новых клубов Суперлигу, то вопрос будет рассматриваться на исполкоме по итогам сезона. Но желающих пробиться в Суперлигу, в том числе среди новых клубов, предостаточно, сказал Воронин. И это правда — буквально на днях в Казани был создан «Зилант», цель которого сформулирована как скорейшее попадание в элитный дивизион.