Армейский почин. ЦСКА впервые взял Кубок России

Вслед за женской командой почетный трофей выиграли и мужчины-армейцы.

Кубок России. Мужчины

OLIMPBET «Финал четырех»

Финал

ЦСКА — «Пермские медведи» — 34:32 (17:18)

Ц: Гирик (8), Шишкарев (8)

П: Свистунов (9)



За 3-е место

«Чеховские медведи» — СКИФ — 41:25 (20:12)

Ч: Ермаков (7), Дземин (6)

С: Масленников (4), Чан Суан Вьет (4), Гунин (4)

Кубок России неделю назад подарил болельщикам невероятную развязку решающего матча у женщин в Ростове, которая надолго останется в памяти всех, кто видел это с трибун или в трансляции. Теперь же пришел черед Перми радовать поклонников одних команд и огорчать других.

Чеховцы сложили полномочия в субботу

Когда на прошедшей в Москве жеребьевке главный тренер сборной России Велимир Петкович определил в одну полуфинальную пару «Чеховских медведей» и ЦСКА, стало понятно — жарко будет с первого дня. С одной стороны, это тут же подарило OLIMPBET «Финалу четырех» громкую афишу и внимание аудитории. С другой — два главных фаворита оказались вынуждены спорить не за трофей, а за право побороться за него в следующем матче. Хотя, будь жребий другим, в Перми могли и вообще не увидеть российское гандбольное «класико».

Оно получилось, согласно всем канонам, напряженным — результат превалировал над содержанием. Игра получилась не очень быстрой и результативной, а ее главным героем стал Даниил Шишкарев, который забросил ровно треть голов ЦСКА — 8 из 24. Хотя в недавнем матче чемпионата страны сильнее были «Чеховские медведи», повторить этот подвиг им не удалось. Москвичи к перерыву оторвались на три мяча, по ходу второго тайма вели «+5» и сумели остановить погоню оппонентов. Обладатель Кубка сложил полномочия.

Пусть не обижаются хозяева, но вечерний матч «Пермских медведей» и дерзкой молодежи краснодарского СКИФа по умолчанию был обречен остаться в тени первого полуфинала. Хотя посмотреть в нем было на что. Команда Валентина Бузмакова, имея равный баланс встреч с южанами, уверенно справилась с соперником. Удивив СКИФ в дебюте, пермяки спокойно довели дело до победы и отправились готовиться к финалу. Еще до его начала «Чеховские медведи» уверенно разобрались со СКИФом в матче за третье место, отгрузив краснодарцам 40 с лишним мячей.

Фото Владимир Горшков

Да здравствует король

Можно было предположить, что финал начнется без раскачки, — так и случилось. Кстати, счет открыл бывший игрок армейцев, ныне выступающий в Перми, Денис Афонин. Но гости после этого перехватили инициативу. У ЦСКА который уже матч подряд классно играл на позиции полусреднего Шишкарев. Он забил дважды подряд и вскоре добавил третий. Это позволило армейцам добыть преимущество, а когда их капитан отличился уже в пятый раз за 12 минут, отрыв впервые в матче достиг «+3».

Подобное развитие событий накануне позволило красно-синим добиться победы, но у матчей за титул всегда особый сценарий. И удержаться впереди у ЦСКА на этот раз не вышло. «Пермские медведи» по своему обыкновению держали очень высокий темп, постоянно бежали в контратаки и со второй попытки сравняли счет уже к 20-й минуте. Здорово выглядел Дмитрий Свистунов, еще и успевавший заводить публику, под стать ему играли Максим Саликов и Ян Ковалев.

Особо стоит отметить замену голкипера, произведенную Бузмаковым: опытнейший Андрей Дьяченко совершил три спасения подряд, а в целом ворота хозяев больше пяти минут оставались на замке. И вот уже Артем Пономарев впервые за 23 минуты вывел пермяков вперед. Тут же последовал очень неприятный для обеих команд эпизод, в результате которого армейцы до конца тайма лишились Ильи Белевцова, которому серьезно разбили нос, а пермяки остались без получившего красную карточку Ивана Фирсова.

Голевую «засуху» ЦСКА прервал, конечно, Шишкарев, следом раззабивался и Юлиан Гирик. Но тайм закончился так же, как и начался, — голом Афонина, благодаря которому «Пермские медведи» ушли на перерыв лидерами. Вторая половина пошла уже под их диктовку, хозяева постоянно были чуть впереди армейцев.

Но если у хозяев солировали все те же, то ЦСКА постоянно предъявлял сопернику новые козыри — Валентин Воробьев, Станислав Садовский, Илья Белевцов, Артур Рудь. Когда Вадим Богданов выдал серию сейвов, армейцы за шесть с небольшим минут до конца вышли вперед. А в напряженной концовке, когда весы могли качнуться в любую сторону, разницу сделал Гирик — он трижды забил и заработал семиметровый. «Пермские медведи» снова вторые, ЦСКА берет первый в клубной истории Кубок России.

«Неделю назад мы стали свидетелями яркого финала женского Кубка России, — отметил председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Теперь эстафету перехватили мужчины. В решающем матче победы заслуживали обе команды. Поздравляю с блестящей игрой и «Пермских медведей», и победителей турнира — столичных армейцев. Также благодарю организаторов «Финала четырех» за потрясающий праздник гандбола, а команды — за подаренные эмоции. Еще раз убеждаюсь в том, что если бы наши сборные и клубы участвовали в международных турнирах, то могли бы претендовать на высокие места».