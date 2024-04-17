Россиянки побеждают в Астрахани. Наша сборная дважды обыграла соперниц из Белоруссии

Наши девушки успешно провели товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

Россия — Белоруссия — 31:25 (18:12)

Р: Кирдяшева (4), Кожокарь (4), Семина (4)

Б: Мокат (5), Сотникова (5)



Россия — Белоруссия — 38:31 (18:17)

Р: Кожокарь (6), Баева (5)

Б: Сивуха (9), Кишко (7)

Как и мужская, женская гандбольная сборная России в последние два года чаще всего получает соревновательную практику во встречах с соседями из Белоруссии. Новые матчи двух команд решено было провести в Астрахани, где даже разыграли Кубок Каспия.

Болельщики отлично помнят, как восемь лет назад именно на площадке спорткомплекса «Звездный» начался путь российской дружины под предводительством Евгения Трефилова к олимпийскому золоту Рио. К сожалению, в нынешнем году уже новое поколение российских игроков лишено шанса поехать на Игры в Париж, но вот любить гандбол в Астрахани меньше не стали.

«Желаю командам бескомпромиссной борьбы и красивой игры, а всем болельщикам — получить удовольствие! Если бы сборная России играла на Олимпиаде, то, убежден, боролась бы за золотые медали», — сказал перед стартом первого матча глава Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев, присутствовавший на арене вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным, главой Белорусской федерации гандбола Владимиром Коноплевым и губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Сергей Шишкарев. Фото Дмитрий Марочкин

Свежее начало

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева еще перед началом краткосрочного сбора, прошедшего в Новогорске, лишилась по разным причинам ряда ведущих игроков, а уже после недавнего кубкового «Финала четырех» к ним добавилась и линейный Анастасия Илларионова. Поэтому состав российской команды, в котором были и дебютантки, и гандболистки с не самым богатым опытом игры в сборной, вполне можно было считать экспериментальным.

Впрочем, если у мужчин Россия и Белоруссия соперничают на равных, причем в последнее время удача чаще на стороне наших соседей, то у прекрасного пола неоспоримый перевес в классе на стороне россиянок. Они уверенно побеждали во всех матчах последних лет. Хотя белорусская команда заметно прогрессирует — и нельзя не отметить, что ее представительниц в российском чемпионате становится все больше. Так, на эти игры тренеры вызвали сразу семерых легионеров из суперлиги, а еще три игрока этой команды переберутся в российские клубы будущим летом.

Но, несмотря на составы, итог первого матча оказался привычным — россиянки победили. При этом уже в дебютной игре за сборную отличились Валентина Томилина и Ксения Ильина, а 17-летняя Варвара Семина и вовсе попала в число лучших снайперов. Создав уже к перерыву приличный задел, второй тайм хозяйки провели в режиме экономии сил. Это, кстати, не очень понравилось Бодниевой.

Варвара Семина (в центре) в матче против сборной Белоруссии. Фото Дмитрий Марочкин

Кровь и голы

Конечно, Белоруссия не собиралась приезжать в Астрахань за двумя поражениями. И в дебюте второй игры гости проявили активность. Счет в среду с пенальти открыла Анастасия Кулак, и она же чуть позже его удвоила. Россиянки же забили только на исходе третьей минуты.

Впрочем, долго лидировать белорусской сборной было не суждено. Вышедшая под семиметровый Анастасия Рябцева взяла бросок Кулак, ее примеру последовала уже с игры Анастасия Казьменко, а у хозяек Валерия Кирдяшева завершила три атаки подряд — и Россия оказалась впереди с небольшим отрывом.

А когда на 12-й минуте первый мяч за сборную забросила Валерия Вайкум, перевес команды Бодниевой достиг уже пяти мячей. Впрочем, хоронить белорусскую команду было рано — стоило россиянкам выдать трехминутный сухой отрезок, как их соперницы ушли с «-6» на «-2». Штаб команды даже начал беспокоиться, тем более даже гол Анны Кайнаровой белорусского пыла не остудил. Их вратарь Юлия Грацкевич взяла два пенальти подряд, а другой игрок «Ростов-Дона» Алина Кишко с точки сравняла счет примерно за три минуты до перерыва. И если бы не подвиги Юлии Баевой, ценой разбитого в кровь локтя забросившей дважды подряд, сборная России могла бы и не лидировать к концу первого тайма.

Начало второй половины осталось за хозяйками. Отрывы Альбины Мурзалиевой и Кристины Кожокарь, активность Кирдяшевой и Виктории Шамановской — и вот уже россиянки снова оторвались на четыре гола. И на этот раз нити игры из рук уже не выпустили, да еще и порадовали зрителей отменной результативностью. Порой даже казалось, что команда решила сыграть по бразильской системе, но мячи действительно забивались на любой вкус. В итоге все вызванные на сбор полевые игроки отметились голами, а сборная России отпраздновала еще одну победу.