Трефилов вернется на площадку в матче со "Звездой"

Главный тренер "Кубани" Евгений Трефилов будет руководить командой во втором матче серии плей-офф чемпионата России против подмосковной "Звезды", информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Трефилов 19 февраля в Краснодаре перенес операцию на сердце, а 12 марта был выписан из больницы. Позднее главный тренер сборной России проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, после чего вернулся в больницу на дополнительную реабилитацию. В начале мая он впервые провел занятие команды после длительной паузы.

Ранее "Кубань" одержала победу в первом матче серии до двух побед против "Звезды" – 32:28. Вторая игра серии плей-офф чемпионата России за третье место состоится в Краснодаре в воскресенье, 19 мая.