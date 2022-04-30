«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата России, несмотря на поражение от «СГАУ-Саратова» во втором матче
«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата России по гандболу
«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата России по гандболу.
Команда из Перми уступила «СГАУ-Саратову» во втором четвертьфинальном матче со счетом 31:32, но одержала победу в серии со счетом 59:58 по сумме двух игр.
«Пермские медведи» стали вторым полуфиналистом чемпионата России. Вчера, 29 апреля в полуфинал вышел ЦСКА.
Гандбол
Чемпионат России. Мужчины
1/4 финала
Пермские медведи (Пермь) — СГАУ-Саратов (Саратов) — 31:32 (16:15)
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