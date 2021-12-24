Шишкарев: «В Краснодаре власти стоят спиной к гандболу, не могу до них достучаться»

Вновь избранный главой Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о проблемах, существующих у этого вида спорта в его родном Краснодарском крае.

— Выборная конференция прошла в рабочем, насыщенном режиме, — сказал Шишкарев. — Мне очень понравилось, сколько было желающих выступить из регионов. И мы считаем правильным послушать, что именно беспокоит людей на местах, где мы недорабатываем. Есть и положительные примеры — из Омской области, из Волгограда. С другой стороны, мы не могли не поговорить о злободневных проблемах Краснодарского края, откуда родом и я, и Евгений Трефилов. Я финансирую «Кубань», но местные власти как стояли спиной к гандболу, так и стоят. Губернатор только попиариться любит, когда мы медали привозим. Но когда речь идет об элементарных вопросах, связанных с помощью команде СКИФ — многократному чемпиону СССР, призеру российских турниров, почему-то не получается достучаться.

А ведь Краснодарский край — кузница олимпийских чемпионов по гандболу. Моя компания — крупнейший налогоплательщик края, я почетный гражданин Новороссийска, но не могу все тянуть в одиночку. Но уверен, что нам удастся все кардинально изменить. В понедельник я лечу с визитом в Краснодар, буду встречаться с вице-губернатором, который должен вознглавить региональную федерацию. Планируем перейти к плодотворному сотрудничеству.

Напомним, что Шишкарев возглавляет ФГР с весны 2015 года.