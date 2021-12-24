Шишкарев предлагает бороться с «договорняками» сообща

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев вновь предложил всем федерациям по игровым видам спорта подписать хартию по борьбе с договорными матчами и манипулированием результами.

— На конференции ФГР мы снова признали существование таких негативных явлений в нашем виде спорта, как договорные матчи, — напомнил Шишкарев. — Как вы знаете, в сентябре несколько игроков юношеской сборной были уличены в манипулировании результатами на Евро и дисквалифицированы на длительные сроки. На конференции мы приняли хартию по борьбе с договорными матчами, и я получил от федерации полномочия продолжать борьбу с этим явлением и предложить подписать такой же документ в расширенном виде представителям всех игровых видов спорта.

Я уверен, что игра на ставках — не наше изобретение, пусть и попались на этом гандболисты. Но мы живем не в вакууме, и отдаем себе отчет, что такие вещи бывают и в футболе, и в хоккее, и в других дисциплинах. Не хочу кидать камень ни в чей огород, но уверен, что все отдают себе отчет в существовании проблемы. Поэтому я предлагаю всем коллегам собраться, поговорить на эту тему и подумать, как могла бы такая хартия работать во всех видах спорта. Я уже общался на эту тему с главой РФС Александром Дюковым, он поддерживает нашу работу, но без конкретики и обсуждения дальнейших шагов.

Напомним, что осенью четверо гандболистов были отстранены на пять лет, еще четверо — на два года и двое — до конца текущего сезона.