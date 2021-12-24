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Сергей Шишкарев посоветовал Карпину и Дзюбе перестать собачиться

14:31
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Руководитель Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сказал, что этому виду спорта остается только мечтать о финансовых возможностях футбола или хоккея.

Артем Дзюба в&nbsp;сборной России. Дзюба готов вернуться в сборную. Карпину предстоит сложнейшее решение

«Председатель попечительского совета Дмитрий Рогозин назвал гандбол народным видом спорта, — рассказал Шишкарев. — Не элитным, как футбол или хоккей. Хотя я искренне желаю хоккеистам успехов на Олимпиаде, а футболистам — попадания на чемпионат мира. Молимся на Валерия Карпина и на то, чтобы Артем Дзюба поменьше выступал в телеэфире — хватит собачиться между собой, надо сосредоточиться на том, чтобы в Катар поехать. Мы же не имеем такой фантастической финансовой поддержки. Нам бы хоть десятую часть тех средств, которые направляются в эти виды спорта — результаты нашей работы были бы на порядок лучше».

В пятницу Шишкарев в третий раз был переизбран на пост главы ФГР.

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Антон Бабошин все материалы автора
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