Сезон-2023/24 в российском гандболе пройдет по прежней формуле

Схемы проведения мужского и женского чемпионатов России на заседании высшего совета ФГР оставлены без изменений в отличие от только что завершившегося чемпионата.

— Мужской календарь немного расходится с женским, потому что у мужчин еще есть SEHA-лига, — объяснил гендиректор ФГР Лев Воронин. — Сейчас обсуждается возможность расширения восточного дивизиона этого турнира. Насколько мы знаем, идут переговоры с азиатскими странами. Поэтому вместе с SEHA-лигой число матчей у мужчин и женщин будет равным.

У мужчин и женщин старт в элитном дивизионе примут по 12 команд, которые сыграют в два круга. После этого мужчины начнут плей-офф с четвертьфиналов. А женщины разделятся на две шестерки, проведут по 10 матчей на втором этапе и только после этого приступят к играм на вылет. Все серии, кроме медальных, будут состоять из двух матчей, а вот за первое и третье места — до двух побед.

Кроме того, ФГР изменит схему показа матчей чемпионата России в интернете. Раньше за организацию трансляций отвечали клубы, а сейчас федерация ведет переговоры с компанией, которая будет работать во всех городах, где есть клубы мужской и женской OLIMPBET Суперлиги. Матчи будут показываться на единой площадке и с новым оформлением.