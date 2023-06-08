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Директор МГК ЦСКА Левшин: «Рано или поздно мы должны были стать чемпионами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Исполнительный директор МГК ЦСКА Игорь Левшин рассказал о главных составляющих победы клуба в прошедшем сезоне чемпионата России.

«Сейчас много работы, но мы уже успели отметить победу вместе с командой и еще раз вспомнили, как проходил сезон и плей-офф, а также эмоции от чемпионства. У нас в команде есть только одна задача — быть первыми. Мы были близки к чемпионству и в прошлом году: если бы Игорь Сорока реализовал последний бросок, то мы стали бы первыми. Рано или поздно это должно было случиться, и в этом году мы, наконец, добились желаемого результата», — приводит слова Левшина Metaratings.ru.

В финальной серии до двух побед Суперлиги сезона-2022/23 ЦСКА обыграл «Пермских медведей» со счетом 35:28 и 39:30.

Источник: Metaratings
ГК ЦСКА
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