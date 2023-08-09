Российские гандболистки завоевали золотые медали Игр стран СНГ

Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали на II Играх стран СНГ.

В финальном матче российская команда обыграла сборную Белоруссии — 34:28.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. Соревнования принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Игры проходят по 20 видам спорта. В них принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.