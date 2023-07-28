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Вратарь ЦСКА Богданов: «Игра за чемпионов — это новый опыт и вызов»

Алексей Рыбалко
Корреспондент
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Вадим Богданов.

Ряды гандбольных армейцев пополнил Вадим Богданов. До этого вратарь выступал за польский клуб «Азоты-Пулавы».

— Свою карьеру я начал в 16 лет. Первым клубом для меня был питерский «Адмиралтеец». После я выступал в структуре «Чеховских медведей», а затем в «Неве» и минском «Динамо». Последние несколько лет я защищал цвета польского клуба «Азоты-Пулавы». В нем я задержался аж на десять лет. Это было хорошее время, хоть клуб был не самого высокого уровня. Максимум, мы брали «бронзу» чемпионата Польши. Мы с семьей очень привыкли к городу, он маленький и уютный. Но под конец я уже начал скучать по Родине, появилось желание вернуться. В конце сезона появилось предложение от ЦСКА, над которым я даже не раздумывал. Был очень рад такой возможности перехода, — поделился Богданов.

— За российской Суперлигой пристально я не следил, мог иногда посмотреть выступления клубов в международных турнирах, финалы разных соревнований. Периодически смотрел матчи ЦСКА. Раньше за «армейцев» играл Паша Атьман и Дима Киселёв, с которыми мы давно знакомы. Сейчас в команде я хорошо знаю только Даниила Шишкарева. Вместе с ним играл еще на уровне молодежных команд. Как раз он и помог мне перейти в ряды красно-синих. Я периодически интересовался у него о такой возможности, думаю, он передал эту информацию руководству. Со мной связался исполнительный директор Игорь Левшин, с которым мы в юности тоже вместе играли. Страха переезжать в Москву не было, так как я уже в ней жил когда-то несколько лет. Город суетливый, но красивый, и в нем открываются хорошие возможности. Тут у меня живет много друзей и близких мне людей — это огромный плюс, — рассказал гандболист.

— Отмечу, что красно-синие в начале сезона 2022/23 сразу пошли на усиление и поставили перед собой четкие высокие цели. Видно, что они развиваются. И для своего уровня игры, как минимум, всегда должны быть на пьедестале. Я рад, что команде удалось завоевать золото чемпионата. Клуб долго к этому шел. Соперники в плей-офф «армейцам» достались очень тяжелые. Но ребята справились. Для меня выступление за чемпионскую команду — это хороший опыт и вызов. Я постараюсь передать парням свой опыт и показать, как получать больше удовольствия и эмоций от игры. А в планах, конечно, в составе красно-синих выиграть то, что я никогда не выигрывал: кубок и новое чемпионство!

Василиса Воробкова

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