Ольга Фомина: «Обе сборных России пытались удивить друг друга, и порой неплохо получалось»

Ольга Фомина, которая на OLIMPBET Кубке дружбы была капитаном первого состава сборной России, после победы над второй командой сказала, что все гандболистки в этот вечер получали удовольствие от матча.

— Игра проходила в духе соперничества, но в то же время в дружеской атмосфере, — считает Фомина. — Все девчонки кайфовали на площадке, друг друга поддерживали. Интрига сохранялась до последних секунд, по уровню это было как в ведущих европейских чемпионатах. Я зарядилась эмоциями. Удивили ли соперницы? (улыбается) Были моменты, когда они пытались как-то неожиданно для нас сыграть — забегания, «воздушки», которых мы не наигрывали на тренировках. У нас есть определенная база, но обе команды пытались с листа показать что-то новенькое, договаривались без знаков, чтобы соперницы не разгадали какие-то фишки. Это действительно сложно, но местами неплохо получалось. Думаю, что в таких спаррингах мы сами растем как игроки.

Напомним, что первая команда России обыграла вторую со счетом 35:34 и стала победителем турнира, завершившегося в Москве.