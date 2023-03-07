Житников рад вернуться в сборную России

Разыгрывающий Дмитрий Житников, приехавший в расположение сборной России после паузы длиной более чем в год, поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских игр с командой Белоруссии.

«Приятно вернуться в команду, видеть лица ребят, с которыми через многое прошли, и молодых игроков, за которыми наше будущее. У Белоруссии собирается на матчи с нами хороший состав, у них выросло сильное поколение игроков. Нам нужно посмотреть в деле молодежь, и вообще увидеть, на что мы сейчас способны. А главное — получить удовольствие. Честно скажу, что январские игры я не видел, так как они совпали с подготовкой в клубе. Но разговаривал с ребятами. Белорусы хотят взять реванш? Я тоже хочу — в последний раз, когда я принимал участие в матчах с ними, мы два раза проиграли в Минске», — сказал Житников.

Мужские сборные России и Белоруссии сыграют 11 и 12 марта. Матчи в минском Дворце спорта «Уручье» будут начинаться в 13 часов по московскому времени.