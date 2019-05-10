Иналь Афлитулин: "Сомнений перед решающим броском не было"

Московский "Спартак" вышел в полуфинал плей-офф чемпионата России. Во втором матче серии 1/4 финала красно-белые на своей площадке победили "Пермских медведей" (31:28 ОТ). Встречу прокомментировал разыгрывающий "Спартака" Иналь Афлитулин.

– Хотел бы поблагодарить партнеров по команде за самоотдачу. Во втором тайме пермяки смоглинавязать нам борьбу и даже вышли вперед, это стало весьма неожиданным для игроков "Спартака". Так получилось, что именно мой гол перевел встречу в овертайм. Такие комбинации мы отрабатываем ежедневно, поэтому сомнений перед решающим броском не было. В овертайме блестяще проявил себя наш вратарь Николай Сорокин, а полевые игроки показали хороший командный гандбол, который и принес победу. Сейчас нужно восстановить силы и готовиться к полуфинальной серии. Уверен, что она будет еще интереснее, – сказал Афлитулин.

Соперником "Спартака" в полуфинале станет ставропольский "Динамо-Виктор", первая встреча состоится 14 мая в Буденновске, ответная – 18 мая во Дворце спорта в Крылатском в Москве. При необходимости третий матч также пройдет в столице 19 мая. (Максим Бирюков)