«Пермские медведи» обыграли «Донских казаков» в матче мужской суперлиги
25 марта прошли три матча предварительного этапа мужского чемпионата России.
«СГАУ-Саратов» в гостях обыграл «Акбузат» со счетом 34:31. «Донские казаки-ЮФУ» дома уступили «Пермским медведям» — 28:29.
«Университет Лесгафта-Нева» уверенно обыграл «Каустик» со счетом 29:25.
Гандбол
Чемпионат России. Мужчины
Предварительный этап
«Акбузат» (Уфа) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 31:34 (16:16)
«Донские казаки-ЮФУ» (Таганрог) — «Пермские медведи» (Пермь) — 28:29 (15:12)
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград) — 29:25 (15:13)
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