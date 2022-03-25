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Сегодня, 21:28

«Пермские медведи» обыграли «Донских казаков» в матче мужской суперлиги

Анна Горшкова
Корреспондент
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25 марта прошли три матча предварительного этапа мужского чемпионата России.

«СГАУ-Саратов» в гостях обыграл «Акбузат» со счетом 34:31. «Донские казаки-ЮФУ» дома уступили «Пермским медведям» — 28:29.

«Университет Лесгафта-Нева» уверенно обыграл «Каустик» со счетом 29:25.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

«Акбузат» (Уфа) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 31:34 (16:16)

«Донские казаки-ЮФУ» (Таганрог) — «Пермские медведи» (Пермь) — 28:29 (15:12)

«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград) — 29:25 (15:13)

Гандбол
ГК Донские казаки-ЮФУ
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