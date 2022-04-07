Словак Хлавати утвержден на посту главного тренера клуба «Ростов-Дон»

Словацкий специалист Томаш Хлавати назначен главным тренером команды «Ростов-Дон» и будет выполнять свои обязанности до конца сезона-2021/22.

Ранее Томаш занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Ростов-Дона».

«Это большая ответственность встать у руля такой команды, как «Ростов-Дон»: с серьезными амбициями и планами. За те годы, что я работаю в Ростове-на-Дону, мне удалось близко познакомиться с клубом, узнать его ценности и выстроить доверительные отношения. До конца сезона осталось не так много времени, но для достижения поставленных целей мы выкладываемся по максимуму. Ростовские болельщики оказывают невероятную поддержку своей команде — это дорого стоит, и я это по-настоящему ценю. Сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать это доверие», — прокомментировал Томаш свое назначение в интервью пресс-службе клуба.

Словацкий специалист пополнил тренерский штаб ростовского клуба в сезоне-2018/19. За это время с «Ростов-Доном» Томаш Хлавати становился двукратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, серебряным призером Лиги чемпионов.