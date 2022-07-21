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Сегодня, 12:16

Эдуард Кокшаров стал новым главным тренером женского «Ростов-Дона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ростов-Дон» объявил о назначении Эдуарда Кокшарова на пост главного тренера команды.

45-летний специалист уже присоединился к команде, которая проводит предсезонный сбор в Звенигороде. Предыдущим тренером «Ростов-Дона» был словак Томаш Хлавати.

В качестве игрока Кокшаров был капитаном сборной России, в составе которой становился олимпийским чемпионом (2000) и чемпионом мира (1997).

Кокшаров начал тренерскую деятельность в 2014 году. Он работал с краснодарским СКИФом, македонским «Вардаром» и мужской сборной России.

Источник: https://www.rostovhandball.com/?dialog=news-details&id=110092
ГК Ростов-Дон
Эдуард Кокшаров
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