Эдуард Кокшаров стал новым главным тренером женского «Ростов-Дона»

«Ростов-Дон» объявил о назначении Эдуарда Кокшарова на пост главного тренера команды.

45-летний специалист уже присоединился к команде, которая проводит предсезонный сбор в Звенигороде. Предыдущим тренером «Ростов-Дона» был словак Томаш Хлавати.

В качестве игрока Кокшаров был капитаном сборной России, в составе которой становился олимпийским чемпионом (2000) и чемпионом мира (1997).

Кокшаров начал тренерскую деятельность в 2014 году. Он работал с краснодарским СКИФом, македонским «Вардаром» и мужской сборной России.