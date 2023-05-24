ЦСКА повел в матче с «Пермскими медведями» в финальной серии

ЦСКА повел в матче с «Пермскими медведями» в финальной серии чемпионата России. Армейский клуб победил со счетом 35:28.

В матче за третье место «Чеховские медведи» обыграли в первом матче ставропольский «Виктор» — 36:30.

Серии плей-офф играются до двух побед.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Пермские медведи (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 28:35 (16:17)

Матч за 3-е место

Чеховские медведи (Чехов) — Виктор (Ставрополь) — 36:30 (16:13)

Матч за 5-е место

Динамо Астрахань (Астрахань) — Университет Лесгафта-Нева (Санкт-Петербург) — 26:26 (11:15)

Матч за 7-е место

СГАУ-Саратов (Саратов) — СКИФ Кр (Краснодар) — 27:32 (14:17)