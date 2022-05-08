ЦСКА на выезде обыграл «Пермских медведей» в первом матче полуфинала

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Первая встреча 1/2 финала мужского чемпионата России по гандболу в Перми завершилась победой ЦСКА над «Пермскими медведями» — 31:25.

Ответный матч противостояния пройдет в Москве в следующую субботу, 14 мая.

Напомним, накануне в другом полуфинале «Чеховские медведи» на выезде обыграли питерскую «Неву» — 32:22.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала за 1 — 4-е места

Пермские медведи (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 25:31 (15:17)