«Чеховские медведи» впервые в XXI веке не выиграют чемпионат России

«Чеховские медведи» проиграли ЦСКА в ответном матче полуфинала чемпионата России — 26:29. В другом полуфинале «Пермские медведи» по сумме двух встреч выиграли у «Виктора».

Таким образом, «Чеховские медведи» впервые в XXI веке не станут чемпионами России. Чеховская команда 21 раз подряд выигрывала золотые медали.

Чемпионат России

Мужчины

1/2 финала за 1-4-е места

«Чеховские медведи» (Чехов) — ЦСКА (Москва) — 26:29 (13:17)

«Виктор» (Ставрополь) — «Пермские медведи» (Пермь) — 32:32 (15:17)