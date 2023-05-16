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16 мая, 17:02

ЦСКА вышел вперед в полуфинале Суперлиги

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В первом матче полуфинала Суперлиги ЦСКА выиграл у «Чеховских медведей» в два мяча, 29:27. Встречу прокомментировал Станислав Третынко.

— В первом тайме мы хорошо вошли в игру. Сразу начали уверенно проводить позиционные атаки, — повели. Но потом не смогли предотвратить ошибки, как в защите, так и в нападении. Часто выходили вперед, но не реализовывали свои моменты. Старались что-то по ходу игры менять. И тогда «Чеховские медведи» начинали ошибаться. Но и им удавалось нас провести, — рассказал Третынко. — Во втором тайме вновь сумели хорошо оторваться. Соперник морально не сдавался, но продолжал допускать ошибки. Мы этим воспользовались и вырвались вперед на пять мячей за первые одиннадцать минут. Но потом чеховцы нащупали нить игры, сократили отставание и выровнялись. Возможно, у нас сказалась усталость. Она привела к несконцентрированным действиям в защите и нападении. Хорошо, что в концовке мы максимально собрались и довели матч до победного и преимущества в два мяча. Выделять никого не буду, все молодцы. Снова полуфинал, достойный финала. Результатом я доволен, но нам еще предстоит тяжелая ответная игра на выезде. Настраиваемся и готовимся к ней.

Ответная полуфинальная встреча пройдет в Чехове 19 мая в 20.00 по московскому времени.

Анатолий Курагин

ГК ЦСКА
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