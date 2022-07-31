Шведы в шоке от бомбической шутки тренера. Он заявил, что взорвет аэропорт

Но даже взрыва хохота не получилось — у юмориста теперь очень большие проблемы.

В Швеции набирает обороты история с гандбольным тренером Понтусом Вардом Виклундом. Главный тренер национальной сборной девушек до 18 лет, как сообщают СМИ, «рассердился» на сотрудников служб безопасности при досмотре в аэропорту Копенгагена и решил потрепать им нервы, объявив о наличии в сумке бомбы. Сотрудники аэропорта, кажется, были рады потрепать себе нервы и оцепили весь аэропорт, а датская полиция задержала шутника. Вроде бы поведение согласно инструкции, но кажется перебором и сюром.

Понтус Вард Виклунд. Майкл Эриксен / BILDBYR?N

Осознаю свой идиотизм

На чемпионат Европы Виклунд в итоге не поехал — его отстранила собственная федерация, которая не имела аргументов вступиться за тренера. Его заменит Томас Аскнер, который руководил олимпийской сборной Швеции в Токио. Кстати, Виклунд и тогда был в штабе.

Сегодня Виклунд нарушил молчание и признал свою ошибку:

— Я на короткое время совсем потерял рассудок и пошутил над тем, над чем действительно не следует шутить, тем более не в том месте. Я хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом в аэропорту и другими людьми, которых это затронуло. Осознаю серьезность и идиотизм своих действий. Я также готов принять возможное наказание, извлечь из этого уроки и затем двигаться дальше по жизни",

Однако не факт, что это поможет Виклунду — хоть его и отпустили, но датская полиция начала расследование. Наконец ей есть что порасследовать. Хотя месяц полиция проворонила в торговом центре Копенгагена теракт, в результате которого погибло три человека, один из них — россиянин. Возможно, поэтому реакция на тупую шутку о бомбе оказалась такой жесткой. Не исключено официальное предъявление обвинений.

Фанаты «Оннеред». «Оннеред», Фото Соцсети

Клуб — за тренера

В то же время клуб Виклунда «Оннеред» вступился за своего тренера:

— «Оннеред» осуждает действия Понтуса в этом инциденте. Однако это не изменило нашего взгляда на него как на человека, и доверие к нему как к тренеру нашего клуба остается неизменным. Мы с нетерпением ждем предстоящего сезона и вместе с Понтусом сосредоточим все усилия на том, чтобы подтолкнуть наш клуб к новым успехам, — заявил клуб на своем сайте, где представлял позицию Виклунда.

Представители шведской федерации пока ничего не говорят о том, что шутник продолжит работать с юношеской сборной.

— Этого человека не будет в нашем составе, и мы хотим дождаться полицейского расследования, прежде чем говорить больше. Что мы можем пока отметить, так это то, что все совершают ошибки, и этот случай кажется очень глупым поступком в неправильном месте. Мы не считаем, что отношение к человеку должно поменяться из-за этого, но нам придется подождать и посмотреть, что говорится в полицейском отчете, — заявили в федерации.

Задержание из-за маски

Это далеко не первый случай аэропортных инцидентов со спортсменами за последний год. В ноябре 2021-го тренер четырехкратной чемпионки Европы в плавании брассом Виталины Симоновой Александр Ильин был задержан полицией в аэропорту «Пулково» после того, как отказался надеть маску по просьбе правоохранителей. В присутствии Симоновой тренеру заломили руки и увели, причем пловчиха все это снимала на телефон и кричала «Вы что творите?».

Суд приговорил Ильина к штрафу в 3 тысячи рублей лишь с четвертой попытки. «Фонтанка» сообщала, что с первого суда Ильина удалили... по причине ненадетой маски. А затем он лег в больницу из-за высокого давления. В итоге в его отсутствие шестичасовое заседание закончилось штрафом.

А в феврале в «Шереметьево» была задержана звезда американского баскетбола, двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер. В ее вещах нашли электронные сигареты с гашишным маслом (концентрированный продукт из конопли), которое запрещено в России. Теперь спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

В данный момент между официальными лицами США и России идут переговоры об обмене Грайнер на россиянина Виктора Бута. В частности, такие консультации вели между собой госсекретарь США Энтони Блинкена и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Возможно, в обменный фонд войдут другие американцы или россияне.