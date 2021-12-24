«Ощутили невероятную поддержку народа». Заслуженный мастер спорта попала в сомнительную историю

Одна из сильнейших брассисток страны Виталина Симонова неожиданно оказалась в рядах яростных антиваксеров.

На ноябрьском чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге Виталина Симонова завоевала две награды — бронзу на дистанции 100 метров брассом и серебро на 200 метрах — тоже брассом. В последнем случае 29-летняя уроженка Орска уступила только знаменитой Юлии Ефимовой. Однако визит заслуженного мастера спорта в город на Неве запомнится вовсе не спортивными результатами, а громким инцидентом в аэропорту Пулково с тренером спортсменки Александром Ильиным. Месяц назад тысячи болельщиков изумленно смотрели в Instagram Симоновой кадры с задержанием этого габаритного мужчины двумя субтильными сотрудниками транспортной полиции. Конфликт произошел из-за отказа Ильина надеть медицинскую маску, и, возможно, это решение перевернуло карьеру и судьбу Виталины.

Показательная порка?

Если сейчас посмотреть Instagram одной из лучших брассисток страны, возникнет твердое ощущение, что это страница какой-нибудь видной правозащитницы. Репортажи из судов, сбор средств на адвокатов, благодарности другим правозащитникам и даже репосты «соратников по несчастью». Среди известных активистов-антиваксеров в России до сих пор были в основном представители так называемой творческой интеллигенции. Если спортсмены и имели что-то против антиковидных мер, то скромно молчали. А некоторые из них и вовсе согласились принять двойную дозу прививок — российскими препаратами и западными, чтобы избегать карантинных проблем при перемещении на соревнования. Однако Виталина и ее тренер явно не из таких.

После того как Симонова и ее тренер были задержаны в аэропорту за отказ надеть маску и неповиновение сотрудникам полиции, в Санкт-Петербурге состоялся суд над строптивыми пассажирами. Причем заседание также прошло с приключениями. Тренер Ильин заявил, что ему не предъявлено ни одного документа, который обязывал бы его надевать защитную маску, в том числе в зале суда. Кроме того, по мнению специалиста, повязка на лице не защищает от коронавируса, а значит, смысла в ее использовании нет. В итоге наставника удаляли из зала, и шоу продолжалось. Тренер был приговорен к штрафу в три тысячи рублей, который он намерен обжаловать в апелляционных инстанциях. Симонова охарактеризовала вердикт как «показательную порку».

Образ мученицы

Ильин признан судом виновным в неповиновении сотрудникам полиции, а над Виталиной нависла угроза привлечения к ответственности за оскорбление стражей порядка, поскольку ее закадровые комментарии видео с задержанием были, мягко говоря, нелицеприятными. Однако последствия скандала в аэропорту аукнулись спортсменке и на другом фронте. «Меня уволили с работы, — сообщила пловчиха в своем Instagram. — Мы никогда не были в такой ситуации, и для нас это бесценный, хоть и сложный опыт. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы ощутили невероятную поддержку народа. Вот где настоящая сила России — поддержка друг друга». Впрочем, понять, что именно произошло на самом деле, за потоком высокопарных слов непросто. А сама спортсменка в ответ на просьбу «СЭ» категорически отказалась давать какие-либо пояснения.

Обычно спортсмены уровня национальной сборной в нашей стране находятся на ставках в Центре спортивной подготовки Минспорта РФ, а также в своих регионах и в спортивных обществах. Как заявили «СЭ» в ЦСП Новосибирской области, контракт с Симоновой не разорван, она продолжает получать там деньги. Возможно, речь идет о ЦСКА или центральном ЦСП, но в последнем случае тому могут быть и спортивные причины, ведь Виталина не участвовала в последнем чемпионате мира на короткой воде, а перспективы ее попадания в сборную на будущий сезон очень туманны. Вероятно, ситуацию могла бы уточнить сама спортсменка или ее адвокаты, но, увы, они, видимо, сочли, что образ мученицы для Симоновой сейчас подходит больше.

Странный повод для конфронтации

Более того, как удалось выяснить «СЭ», работу адвокатов спортсменки финансируют не просто ее болельщики, а некие правозащитные структуры, также не желающие общаться со СМИ. И это уже выводит ситуацию на новый уровень. Безусловно, заслуженный мастер спорта из Орска как частное лицо имеет право быть хоть антиваксером, хоть плоскоземельцем, хоть пацифистом. Но, во-первых, когда публичный человек, состоящий на ставке в государственной структуре и являющийся военнослужащим (как спортсмен ЦСКА), вдруг начинает резко критиковать правила, установленные государством, он как минимум должен быть готов к неприятностям. А во-вторых, вызывает большие сомнения масштаб проблемы. Ладно бы от Виталины требовали против воли поставить вакцину или целый месяц не выходить из дома. Но маска как повод для конфронтации такого масштаба — это просто удивительно.

В двух словах, кто такая Виталина Симонова, — для тех, кто не следит за плаванием. В сборной России она выступает с 2013 года, но ее главные успехи связаны не с классическим плаванием, а неолимпийским видом «плавание в ластах». В 2011 и 2013 годах она становилась в этой дисциплине чемпионкой мира. В 2014-м Симонова была чемпионкой России в классическом брассе, а затем многократно брала медали в олимпийском бассейне и на короткой воде — в брассе, комплексном плавании и в эстафетах. В 2015-2017 годах Виталина отбывала допинговую дисквалификацию за тестостерон. После возвращения Симонова оставалась кандидатом в сборную страны, но в последнее время явно не выдерживала конкуренцию с новой волной талантливых российских брассисток.